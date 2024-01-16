كريم عفيفي.. انتعاشة فنية فى السينما بموسم منتصف العام الدراسى 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انتعاشة فنية يعيشها الفنان كريم عفيفي حيث يشارك فى منتصف العام الدراسى لعام 2024 بفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

كريم عفيفي

قصة عصابة عظيمة

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

كريم عفيفي

والفيلم الثانى الذى يشارك فيه الفنان كريم عفيفى هو فيلم " الملكة " الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، ، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

كريم عفيفي

قصة الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

بوستر أصل الحكاية

والفليم الثالث الذى يشارك فيه عفيفى هو فيلم " أصل الحكاية " الذى يجسد الفنان كريم عفيفى في فيلم "أصل الحكاية" دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعانى من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل كابنة عمه ضمن الأحداث، فيما يلعب كل من بيومي فؤاد وخالد الصاوي وهالة فاخر أدوار أعمامه بالفيلم.

ومن المقرر طرح فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، بدور عرض السينمات في 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف الدراسى 2024.

شخصية كريم عفيفي

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل أسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية

آخر أعمال كريم عفيفي

يذكر أن اَخر أعمال كريم عفيفي، مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.

قصة مطرح مطروح

كما شارك مؤخرًا فى فيلم مطرح مطروح والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

كريم عفيفي

أبطال مطرح مطروح

يذكر أن "مطرح مطروح" بطولة كريم فهمي، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني،وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.