أول ظهور لأشقاء ياسمين صبري الذكور.. شاهدوا وسامتهم بالصورة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 12:48 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة صور من إجازتها في سويسرا.

إجازة ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري وهي وسط الثلج واعتمدت ان تظهر مع عائلتها واختارت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الظهور المفاجئ لـ ياسمين صبري مع أفراد عائلتها متمنيين لهم إجازة سعيدة.

أشقاء ياسمين صبري

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد ظهرت في عدد من الصور مع أخوين لها، حيث تم الكشف أنهما أخويها من والدتها، وليسوا أشقاء لها. وقد تبين أن أحد أخوي ياسمين يطلق على نفسه اسم “رئيس” على حسابه بموقع “إنستجرام”، كما أنه يقيم في بريطانيا.

فيلم أبو نسب

يذكر أن عرض للفنانة ياسمين صبري مؤخرًا أحدث أفلامها هو فيلم أبو نسب.

شارك في بطولة فيلم “أبو نسب” محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما لبعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

تعاون ياسمين صبري

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام2018.

تعيش ياسمين صبري حالت من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة فعرض لها ايضا فيلم البعبع داخل سباق عيد الأضحي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا“، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة،محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

الخليج 365

الخليج 365

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