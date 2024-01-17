بالفيديو- ماريا كاري تمارس التمارين الرياضية بطريقة غريبة جداً..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية ماريا كاري مقطع فيديو عبر حسابها الخاص فاجأت فيه الجمهور، حيث ظهرت فيه وهي تنفذ trend منتشر على مواقع التواصل، وقامت ماريا في الفيديو بممارست التمارين الرياضية وهي ترتدي فستان سواري باللون الذهبي مع حذاء ذات كعب عالي، وقالت: "أنا ماريا كاري، من الطبيعي أن يكون هذا تمريني الرياضي".



وكانت قد انتشرت صور لـ ماريا كاري، ظهرت فيها بإطلالة لافتة، أثارت إعجاب متابعيها ومحبيها، وذلك بالتزامن مع أخبار انفصالها عن براين تاناكا.

وظهرت ماريا في الصور أثناء مغادرتها مطعم في أسبن في الولايات المتحدة الأميركية، وبدت كاري في الصور سعيدة وذلك بعد العشاء.

وارتدت كاري كنزة بيضاء مع تنورة قصيرة متناسقة مع إطلالتها، كما أضافت سترة سوداء بلا أكمام مفتوحة.

كما ارتدت ماريا جوارب سوداء وحذاء بكعب عالً، وأكملت إطلالتها بوشاح أنيق من شانيل باللون الأسود والرمادي والأبيض.

وحملت كاري بيدها حقيبة أنيقة من هيرميس باللون الأسود، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وغطت أذنيها بغطاء أذن أبيض من شانيل.

واختارت ماريا مكياخاً ناعما أظهر ملامح وجهها وعينيها، واخترت أحمر شفاه وردي لامع.

