رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل "سر إلهي" لـ روجينا ورؤوف عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت النجمة روجينا مع انطلاق تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "سر إلهي" عن القائمة الكاملة للعمل المقرر عرضه عبر شاشات القنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تضم 17 نجم ونجمة.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صور جميع أبطال العمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024، وعلقت عليها، قائلة: "القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024. وتضم القائمة بجانب النجمة روجينا كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم". مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز.

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