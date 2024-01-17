بدرية طلبة تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها.. وترفض التعليق على انفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة بدرية طلبة، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها وذلك بعد ساعات من إعلانها الانفصال رسميًا عن الفنان أحمد العوضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ونشرت "بدرية" صورة لـ "ياسمين" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "العمر كله يا حلوة ربنا يحفظك ويحميكي عيد ميلاد القمر"، واكتفت "بدرية" بتهنئة "ياسمين" بعيد ميلادها ولم تعلق على خبر انفصالها عن "العوضي".

وكان للعديد من نجوم الفن والإعلام تعليقًا على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منهم الإعلامية رضوي الشربيني وعلقت قائلة: "طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي من أكثر الأخبار المحزنة بالنسبة لي، كفاية شماتة وتلقيح أرجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير".

كما علق الإعلامي محمد علي خير على خبر الانفصال بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "العلاقات الإنسانية اللى بتبقى تحت الأضواء الدائم، لازم تنتهي بالفشل، معنديش تفسير، طلاق ياسمين والعوضي نموذجًا".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".