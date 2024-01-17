فنانون وإعلاميون يعلقون على انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق عدد من نجوم الفن والإعلام على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي والتي أعلنته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية وسط صدمة الجمهور ومتابعين السوشيال ميديا، فمنهم من اكتفى فقط بتهنئة "ياسمين" بعيد ميلادها والذي تزامن مع الانفصال ومنهم من علق على خبر الانفصال.

وكان من أبرز الإعلاميين الذين علقوا على انفصال "ياسمين" و"العوضي" كانت الإعلامية رضوي الشربيني ونشرت بوست عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت قائلة: " طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي من أكثر الأخبار المحزنة بالنسبة لي، كفاية شماتة وتلقيح أرجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير".

كما حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على تهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز على عيد ميلادها ولم تتطرق لموضوع الانفصال ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، كل سنة وانتي طيبة يا ياسو".

إلى جانب الإعلامي محمد علي خير ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق خلاله على خبر الانفصال قائلا: "العلاقات الإنسانية اللى بتبقى تحت الأضواء الدائم، لازم تنتهي بالفشل، معنديش تفسير، طلاق ياسمين والعوضي نموذجًا".

وهنأت الفنانة بدرية طلبة "ياسمين" بعيد ميلادها ولم تعلق على الانفصال ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "العمر كله يا حلوة ربنا يحفظك ويحميكي عيد ميلاد القمر".

وعلق الفنان والشاعر خالد تاج الدين على خبر الانفصال على طريقته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله "ياسمين" وهي تغني أغنية "حلوة البدايات" كلمات خالد تاج الدين وغناء النجم عمرو دياب وعلق عليها قائلا: "مش دايمًا تصدقوني لما أكتب حاجة، حلوة البدايات بس مش حلوة النهايات للأسف".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".

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