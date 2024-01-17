دينا تتصدر بوستر "الملكة" وثراء جبيل بصحبة زوجها.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسعاد يونس

هنأت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تصدرت خلاله "ياسمين" وعلقت قائلة: "النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز كل سنة وانتي طيبة يا ياسو".

ثراء جبيل

نشرت الفنانة الشابة ثراء جبيل صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي في رقصة رومانسية مع زوجها الفنان الشاب مختار الديناري احتفالًا بعيد ميلاده.

دينا

نشرت الفنانة دينا بوستر فيلم "الملكة" والتي تشارك بطولته الفنانة هالة صدقي استعداداً لعرضه بالسينمات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صور من كواليس أغنيتها الجديدة "بوسة" وشوقت متابعيها بقرب طرحها وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها بأحد مواقع التصوير.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تمارس عدد من التمارين الرياضية في الجيم.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله وسط تجمر عدد من المواطنين في الكوت ديفوار على هامش إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا.

محمد فهيم

نشر الفنان محمد فهيم صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكشف خلالها مشاهدته فيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي وأشاد بالفيلم وصناعه.

محمد لطفي

نشر الفنان محمد لطفي صورة جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها من كواليس تصوير المسلسل برفقة "كرارة" والمخرج أحمد نادر جلال وعلق قائلا: "رمضان 2024".

مى عمر

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي باللونين الأبيض والأسود.