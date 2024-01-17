ريهام حجاج تخرج عن صمتها: "عيب احترموا نفسكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها بعد ساعات من إعلان الفنانة ياسمين والفنان أحمد العوضي انفصالهما بعد زواج دام 4 سنوات وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام على لسان "ريهام" تكشف خلاله عن كونه "أسعد أيام حياتها" بسبب انفصال "ياسمين" و"العوضي"، وذلك نظرًا لارتباط "ريهام" بزوج ياسمين السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت "ريهام" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، قامت خلاله بتوضيح الأمر لمتابعيها قائلة: "طالعة النهاردة اعمل الفيديو ده علشان أرد وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي إشاعات أو أي افتراءات، حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت، بس النهاردة قررت أني أرد وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلا، وفجأة اكتشف أني منزلة استوري ومسحتها واستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي وسخافات كده مالهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي".

واستكملت: "وحابة أرد بقي النهاردة لأني بعد كده مش هسمح لحد إنه يطلع عليا إشاعات وأسكت أنا معملتش كده وناس كتير أوي متبعاني وباعتين لي بيقولولي انتي منزلتيش حاجة والناس بتقول إنه منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".

يذكر أن ريهام حجاج تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل "صدفة" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.