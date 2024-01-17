عمرو سعد يكشف تفاصيل بطولته لـ«فيلم هوليوودي»

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان عمرو سعد، أنه يستعد للمشاركة في فيلم عالمي، من تأليف وإخراج الحاصل على جائزة الأوسكار روبرت موريسكو.

وقال الفنان عمرو سعد في تصريحات تلفزيونية إن عملية التحضير لهذا العمل الأمريكي قائمة في الفترة الراهنة، بعدما وقع عقود المشاركة.

واعتبر "سعد" أنه سيصبح أول فنان عربي بعد مواطنه الراحل عمر الشريف، الذي يشارك في فيلم بهوليوود كبطل.

كان آخر عمل فني عُرض لـ"سعد" هو مسلسل "الأجهر" في رمضان من العام الماضي 2023.

وشارك "سعد" بطولة هذا العمل كل من درة، ونور النبوي، وأحمد مجدي، وناهد السباعي، وسيد رجب، وسارة سلامة وغيرهم، وهو وتأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.