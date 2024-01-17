إبراهيم عبدالقادر: حلمي بكر قالي صوتك لا يصلُح للغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المطرب إبراهيم عبدالقادر، تفاصيل بداياته الفنية، وانتسابه لنقابة المهن الموسيقية على الرغم من رفضه من قبل الموسيقار حلمي بكر، الذي أكد له أن صوته لا يصلح للغناء.

وقال إبراهيم عبدالقادر، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: "الموهبة كانت على مراحل، والموضوع بدأ منذ غناء والدتي في المنزل"

وتابع: والدتي كانت بتغني أغنية اسمها غالي عليا لمطرب عظيم اسمه كمال حسني، فأنا أخدت منها الغناء ودخلت معهد المعلمين علشان أدرس مزيكا، وبعدين دخلت كلية العلوم في الإسماعيلية.

وتابع: أخدت مطرب الجامعة الأول لمدة 3 سنين، وكنت بغني أغاني الزمن الجميل مكنش ليا دعوى بالسكة الجديدة، ومن هنا الفنانة سناء جميل قالتلي تعالى وروحت الإذاعة.

وأضاف: لما روحت الإذاعة قابلت الأستاذ حلمي بكر، وقالي صوتك لا يصلُح، وكنت في الفترة دي عامل ألبوم عنيكي سلاح، وعملت ألبوم مع الفرقة بتاعتي في الجامعة وقابلت حميد الشاعري واعجب بصوتي، وعنيكي سلاح تصدر البورصة المصرية 11 شهر.

واستكمل: أستاذ حلمي بكر سقطني في امتحان النقابة، وأنا خرجت من الاستوديو وأنا متعصب جدًا وصممت أن التسجيل يعرض وأشوف إيه سبب رفضي، وقولتلهم ده فيه ممثلة بره مدخلتش اللجنة ونجحت، قالولي أصل فلان الفلاني عامل ليها لحن، قولتلهم أنا مش هخرج من الاستوديو، وهنا الأستاذة هند أبو السعود تداركت الموقف وعملتلي امتحان وكان موجود محمد الموجي، وأول ما غنيت قالي إزاي سقطوك؟ قولتله معنديش تعليق معرفش، ومن هنا اعتمدت من النقابة.

وأكد إبراهيم عبد القادر، أن الموسيقار حلمي بكر، متسرع في الحكم على الأجيال الجديدة، قائلًا: حلمي بكر أستاذ كبير وأثر في حياتنا الفنية وربنا يديله الصحة، ولكن كان متسرع في الحكم على الجيل الجديد، إحنا كنا جيل مرحلة انتقالية من الأستاذ هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو، لمرحلة الشبابية، وهو كان لازم يحط في باله الاعتبار أن المزيكا اتطورت وإيقاع الحياة بقى أسرع، فكان لازم يتقبل النقلة، وفي رأيي أن كل جيل بينحاز لـ جيله.