خالد سرحان يكتفي بتهنئة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها ويرفض التعليق على انفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان خالد سرحان، الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الذي جاء تزامنًا مع إعلانها انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "خالد" صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا ياسمين"، واكتفى "خالد" بتهنئة "ياسمين" بعيد ميلادها ولم يتطرق لموضوع انفصالها عن العوضي الذي شغل السوشيال ميديا وتصدر التريند.

وتعاون الفنان خالد سرحان مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من قبل بأكثر من عمل فني أبرزها فيلم "حريم كريم"، فيلم "عصابة الدكتور عمر"، مسلسل "اللي مالوش كبير" وحققا سويًا العديد من النجاحات الفنية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وفوجئ جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز إعلان طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".