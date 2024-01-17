صورة نادرة لـ أصالة وهي طفلة صغيرة إلى جانب والدها

ميرنا وليد - بيروت - أعاد ناشطون على الإنترنت تداول صورة للفنانة السورية أصالة من مرحلة طفولتها.

وظهرت أصالة في الصورة إلى جانب والدها الراحل الفنان مصطفى نصري، وشقيقتها أماني وشقيقها أيهم.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة السورية مع الصورة وأثنوا على لطافتها وبراءتها، وعبروا عن محبتهم لأصالة.

يشار إلى أن أصالة ارتبطت بعلاقة خاصة مع والدها الراحل، إذ اعتبرته والدها وصضديقها ومعلمها الأول في مدرسة الفن والغناء.

وتعلمت أصالة الفن على يد مصطفى نصري، وتتلمذت في مدرستة الموسيقية بعد أن اكتشف موهبتها الغنائية عندما كان عمرها 4 سنوات، كما بدأت أصالة في عالم الفن بتقديم أغاني والدها.

يذكر أن وفاة مصطفى نصري أثر كثيراً في أصالة، وابتعدت حينها عن الغناء لمدة 3 سنوات.



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