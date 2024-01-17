من مقاتلة جوية إلى ملكة جمال أميركا لعام 2024.. تعرفوا على ماديسون مارش

ميرنا وليد - بيروت - حازت ماديسون مارش، من ولاية كولورادو الأميركية، على لقب ملكة جمال أميركا للعام 2024، وذلك في حفل ضخم جرى مساء يوم الأحد الماضي.



وتعمل ماديسون البالغة 22 عاماً، في القوات الجوية، وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال كولورادو في أيار 2023، أصبحت تعد أول ضابط جوي يحمل لقب ملكة جمال في ولاية أميركية، وأول ضابط يشارك في مسابقة جمال الولايات المتحدة.

يذكر أن مارش تخرجت من أكاديمية القوات الجوية الأميركية، وحصلت على درجة في الفيزياء مع التركيز على علم الفلك، كما أنها تتابع حالياً دراسة الماجستير في السياسة العامة.

وأشارت ماديسون في تصريح لها، إلى أن هناك تشابهاً بين الخدمة في الجيش والمشاركة في مسابقة الجمال، قائلة: "عندما أرتدي الزي العسكري، أخدم وأمثل بلدي، وعندما أرتدي التاج، فأنا أخدم وأمثل مجتمعي".

