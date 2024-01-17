ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني منشور عبر حسابها الرسمي، أعربت فيه عن حزنها الشديد بعد وقوع الطلاق بين الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والممثل المصري أحمد العوضي.

وقالت رضوى في حسابها: "طلاق ياسمين عبد العزيز و العوضى من أكتر الأخبار المحزنه بالنسبه لى...كفايا شماته و تلقيح ارجوكم و ربنا يعمل اللى فيه الخير".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها أحمد العوضي بصورة رسمية، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية، قالت فيه: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. رضوى الشربيني تعلق: كفاية شماتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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