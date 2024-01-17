بالصور- كلوي كارداشيان برفقة زوج شقيقتها كيم كارداشيان السابق كانيي ويست.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - التقت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، وزوج شقيقتها كيم كارداشيان السابق، مغني الراب كانيي ويست، في مباراة كرة سلة لابن كيم وكانيي، سانت ويست.



والتقطت عدسات الكاميرات صور لكلوي ومغني الراب خلال المباراة، ولفتت اللقطات الانتباه إلى الأجواء الودية بينهما، إذ ظهر الثنائي في الصور وهما يتببادلان العناق والحديث اللطيف.

وحضرت كلوي المباراة في الأكاديمية الرياضية في ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، والتي تقع على مقربة من منازل عائلة الكارداشيان في هيدن هيلز، برفقة ابنتها ترو طومسون وابنة أخيها دريم كارداشيان، وكان ويست برفقة ابنه سانت.

ويشار إلى أن كيم كارداشيان، زوجة ويست السابقة، لم تكن حاضرة خلال هذا اللقاء العائلي في الأكاديمية الرياضية، ما لفت انتباه رواد الإنترنت الذين أشاروا إلى أن ذلك يعود إلى عدم رغبتها في رؤية زوجها السابق.

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022، أنهى كيم وويست طلاقهما رسمياً، بعد انفصالهما في أوائل عام 2021.

