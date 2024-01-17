ماغي بو غصن تكشف تفاصيل جديدة حول شخصية "يسار" في "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن شخصية "يسار" التي تلعبها في مسلسل "ع أمل" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل هي شخصية أم لطفل صغير.



وفي التفاصيل شاركت إحدى متابعات ماغي منشور طالبت فيه ماغي أن تكون "يسار" والدة في المسلسل، وقالت: "ماغي كيف برجع كمل شغلي ما بقدر لتردي علي بدنا يسار تكون مامي نطالب بقوة انو نشوف ماما لطفل صغير"، لترد عليها ماغي: "هيَي مامي".

وكانت ماغي بو غصن قد نشرت صورة لـ كلاكيت مكتوب عليها " ع أمل"، وهو مسلسل جديد من بطولتها، معلنة إنطلاق تصوير المسلسل، إذ علقت: "انطلاق تصوير مسلسل ع أمل رمضان 2024، يا رب.. ادعولنا".

وكان قد تم الكشف في وقت سابق عن ملامح واسم الشخصية الجديدة التي ستؤديها ماغي، في المسلسل تحت اسم "يسار".