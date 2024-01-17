ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور للممثلة المصرية ريهام حجاج، وصفت فيه طلاق الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بأسعد يوم في حياتها.

إنتقادات الجمهور دفعت ريهام بالخروج عن صمتها، وقالت بمقطع فيديو نفت فيه نسب هذا الحديث لها: "أنا عاملة الفيديو ده علشان أرد وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي إشاعات أو أي افتراءات، حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت، بس النهاردة قررت أني أرد وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلا، وفجأة اكتشف أني منزلة استوري ومسحتها واستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي وسخافات كده مالهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي. حابة أرد بقي النهاردة لأني بعد كده مش هسمح لحد إنه يطلع عليا إشاعات وأسكت أنا معملتش كده وناس كتير أوي متبعاني وباعتين لي بيقولولي انتي منزلتيش حاجة والناس بتقول إنه منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس".

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: "أسعد يوم في حياتي".. فما الحقيقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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