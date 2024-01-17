شريهان ترحب بـ وائل دحدوح في الأراضي المصرية.. وهذه رسالتها له

ميرنا وليد - بيروت - رحبت الفنانة المصرية شريهان بالصحفي الفلسـ طيني وائل دحدوح الذي وصل الأراضي المصرية لتلقي العلاج.



وكتبت شريهان عبر حسابها الخاص: "نورت قلب كل مواطن مصري، نورت بيتك ووطنك الثاني مصر يا أعظم معنى حقيقي لمعنى الوطن و المواطن والإنسان و الإيمان و الكبرياء و الإصرار والأمل والعزيمة والصبر … نورت بلدك الثاني يا رمز الصمود الحق، و الإنتماء والانسانية، وليس فقط لكل مواطن فلسطيني، بل لكل مواطن يحيا في كل الدنيا ... وإسمح لي بشكل شخصي ك إنسانة و مواطنة أن أقبل جَبِينَك وقلبك وكل حبابة رمال و غصن زيتون، ونقطة دماء طاهرة نقية ذكية ذهبت إلى ربها، أو على قيد الحياة تدافع عن حقها، إسمح لي من خلالك أيها العلم الفلسطيني المنتصر، إلى كل الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ، إلى كل إرادة مواطن في غزة أو تحت سماء فلسطين … عاشت فلسطين وعاش شعبها الحر القوي العظيم، وعشتوا جميعاً منتصرين بإذن الله… نورت مصر.

بسم الله الرحمن الرحيم "مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ". صدق الله العظيم لا ينتصر إلا ذو صبر عظيم".