“موسم الرياض” يستضيف نزالات أبطال “PFL” ومحترفي “Bellator” في ٢٤ فبراير المقبل

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن استضافة “موسم الرياض” للحدث غير المسبوق PFL Champions vs Bellator Champions للنزالات العالمية والتي تضم أبطال دوري اتحاد فنون القتال PFL، ونظيره اتحاد Bellator للمحترفين، وذلك يوم السبت 24 فبراير في منطقة Kingdom Arena، إحدى مناطق الموسم، حيث ستتاح مشاهدة هذه النزالات العالمية عبر نظام الدفع مقابل المشاهدة من خلال منصة DAZN، إحدى منصات PPV المعتمدة التي ستنقل النزال العالمي الأول من نوعه.

وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ: “يسعدنا في موسم الرياض أن نستضيف هذا الحدث الأول من نوعه، الذي سيشهد عددًا من المواجهات الأكثر إثارة، وسيفتح آفاقًا جديدة في عالم الرياضات القتالية، حيث تعد بطولة “PFL Champions vs Bellator Champions” أحد أكبر العروض القتالية حول العالم.

وتتميز قائمة النزالات الفريدة بين المحترفين والأبطال، بأربعة نزالات رئيسية مشتركة بين أبطال دوري الفنون القتالية PFL الحاليين وأبطال اتحاد Bellator، إلى جانب مواجهتين لتحديات لقب PFL السابقة مقابل منافسي لقب اتحاد Bellator السابقين.

وسيتضمن قتال السوبر الأول لاتحاد PFL سبع مواجهات بين الأبطال الحاليين والسابقين، إضافة إلى متنافسين على اللقب من كلا الاتحادين، ليصل المجموع إلى ثمان نزالات، وستتاح مشاهدتها على منصات ESPN+ PPV وDAZN، بدءًا من الساعة 11 مساءً وفق توقيت الرياض، كما ستقام ثلاث جولات عرض رئيسية أثناء البث الأولي للنزالات الرئيسية على منصات ESPNEWS” و”ESPN+” بدءًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض.

بدوره أعرب “بيتر موراي” الرئيس التنفيذي لاتحاد “PFL” عن فخر اتحاد أبطال دوري الفنون القتالية PFL بجلب أفضل نجوم فنون القتال المختلطة في العالم إلى “موسم الرياض” لاستضافة أول بطولة من هذا النوع على الإطلاق ضمن هذا الحدث، موضحاً أن أبطال دوري الفنون القتالية PFL مقابل أبطال اتحاد Bellator سيغيرون قواعد اللعبة على صعيد اللاعبين والمشجعين، مقدماً بهذه المناسبة شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وشركة سرج للاستثمارات الرياضية “SRJ” على هذه الفرصة الرائعة لتنمية رياضة الفنون القتالية المختلطة في المملكة وحول العالم”.

من جانبه قال “داني تاونسند” الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمارات الرياضية “SRJ”: سيكون “PFL Champions vs Bellator Champions” حدثاً رياضياً عالمياً يشاهده الملايين من المشجعين حول العالم، ويتم عرضه أمام واحدة من أكبر جماهير الرياضات القتالية والأسرع نمواً على المستوى الدولي.”

من جهته قال “شاي سيغيف” الرئيس التنفيذي لمجموعة “DAZN”: “يسعدنا أن نشارك مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية وفي “موسم الرياض” في بطولة ” PFL Champions vs Bellator Champions”، حيث يعد اتحاد “PFL” واحد من أكثر العلامات التجارية الرياضية إثارة وابتكاراً، وسيخلق هذا الحدث ليلة لا تُنسى، سيتمكن فيها مشتركو مجموعة “DAZN” حول العالم من متابعة سلسلة استثنائية من العروض المباشرة من العاصمة الرياض، وعلى رأسها هذا الحدث الكبير.”

هذا ومن المقرر أن تشمل قائمة أبطال دوري اتحاد فنون القتال “PFL”، ونظيره اتحاد “Bellator” أشهر نجوم هذه الرياضة، حيث سيلتقي بطل الوزن الثقيل رينان فيريرا (بطل العالم لاتحاد PFL)، ضد ريان بدر (بطل اتحاد Bellator)، كما سيقابل بطل الوزن المتوسط إمبا كاسانجاناي (بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل) ضد جوني إبلين (بطل اتحاد Bellator)، إضافة إلى لقاء بطل وزن الوسط ماجوميد ماغوميدكيريموف (بطل العالم لاتحاد PFL) ضد جيسون جاكسون (بطل اتحاد Bellator)، وبطل وزن الريشة جيسوس بينيدو (بطل العالم لاتحاد PFL)، ضد باتريسيو بيتبول (بطل اتحاد Bellator)، إلى جانب لقاء بطل الوزن الثقيل برونو كابيلوزا (بطل العالم السابق في اتحاد PFL)، ضد فاديم نيمكوف (بطل اتحاد Bellator السابق)، فيما سيلتقي بطل الوزن الثقيل الخفيف تياجو سانتوس (المنافس على لقب اتحاد PFL)، ضد يويل روميرو (المنافس على لقب Bellator)، كما سيلتقي بطل خفيف الوزن كلاي كولارد (المنافس على لقب اتحاد PFL)، ضد البطل أي جاي ماكي (بطل Bellator السابق).

وستشمل قائمة النزالات المبكرة على منصات ” ESPNEWS” و”ESPN+” في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الرياض، نزال وزن الريشة غابرييل براغا (المنافس على لقب اتحاد PFL) ضد آرون بيكو (المنافس على لقب Bellator)، إضافة إلى نزال الوزن الخفيف بياجيو علي والش (الظهور الاحترافي الأول)، ضد كريس موريس (الظهور الاحترافي الأول)، ونزال عرض خفيف الوزن كلاريسا شيلدز، ضد كيلسي ديسانتيس، ونزال عرض وزن الريشة عبد الله القحطاني، إلى جانب نزال وزن الذبابة للهواة مالك باسهيل، حيث سيتم تحديد المنافسين في وقت لاحق.

وكجزء من اتفاقية الاستثمار التاريخية التي تم الإعلان عنها العام الماضي، سيستضيف دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، وشركة سراج للاستثمارات الرياضية “SRJ”، العديد من الفعاليات العالمية الضخمة في السعودية كل عام.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة استحدثت أحزمة نزالات السوبر لكلا الاتحادين، والتي صممت خصيصاً لهذا الحدث الذي يضم الاتحادين في 3 جولات، حيث سمح باستخدام مرفق اليد للفوز، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب “موسم الرياض” الذي لايزال يستقطب الملايين من الزوار من داخل المملكة وخارجها عبر موقع وتطبيق WeBook.com من خلال الرابط: اضغط هنا