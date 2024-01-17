ممثلة سعودية شهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز إيمي

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة السعودية ميلا الزهراني الأنظار خلال إطلالتها على السجادة الحمراء فيحفل توزيع جوائز إيمي،بدورته الخامسة والسبعين، وبحضور عدد كبير من مشاهير هوليوود والعالم.



وظهرت ميلا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي، بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان ضيق باللون الأسود من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا، أبرز رشاقتها، وتميز بياقة مُرتفعة وتزيّن بخيوط لامعة.

ونسقت ميلا الفستان مع قفازات طويلة باللون الأسود، وتزينت بمجوهرات من توقيع دار بوشرون.

واعتمدت ميلا على مكايج ناعم وبارز أظهر جمال وجهها، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ميلا مع الصور، وعبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها اللافتة وجمال وأناقتها، كما تمنوا لها التوفيق والنجاح في أعمالها القادمة.

يذكر أن ميلا كانت قد انتهت من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "هوبال"، وهو من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة سعودية تسير وراء تعليمات صارمة من جدهم بالبقاء في الصحراء خلال فترة أوائل التسعينيات، وتواجه العائلة العديد من الأحداث التي تجعلهم في صراع بين الحياة والموت.

