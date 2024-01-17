أثارت صورة نشرتها الموديل المصرية مريم علاء مع الفنان حسين فهمي، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في الصورة وهي ترتدي ملابس رياضية وتنظر إلى حسين فهمي، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن طبيعة العلاقة بينهما.وأوضحت مريم علاء في تصريحات صحفية أن الصورة التقطت في أغسطس الماضي، أثناء تصويرهما إعلانًا تجاريًا لصالح إحدى المنتجعات السياحية.

وأكدت مريم علاء أنها لا تربطها أي علاقة عاطفية بحسين فهمي، وأنهما مجرد أصدقاء.

ويبلغ عمر مريم علاء 25 عامًا، وهي تعمل عارضة أزياء، ولدت في محافظة الإسكندرية.

وكانت الصورة قد انتشرت على نطاق واسع، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين حسين فهمي ومريم علاء، خاصة وأن الفنان المصري يبلغ من العمر 83 عامًا.

ولكن أوضحت مريم علاء أن الصورة التقطت في إطار عملي، وأنها لا تربطها أي علاقة عاطفية بحسين فهمي.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحديث عن زواجهما.. الكشف عن هوية الفتاة الحسناء التي ظهرت بجانب الفنان حسين فهمي – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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