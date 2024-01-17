موعد ومكان تشييع جنازة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

حددت أسرة المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله صباح اليوم الأربعاء.

هاني العلايلي "المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية_فرع الإسكندرية"، في تصريح خاص ل "الخليج 365" قال: "أسرة المايسترو الراحل، قررت إقامة صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر، في مسجد الحصري، في 6 أكتوبر".

العلايلي سبق وأعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحل عن عالمنا اليوم المايسترو الكبير عبدالحميد عبد الغفار"

وتابع: "البقاء لله وحده، يتقدم نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية بخالص العزاء، لوفاة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان، نشاطركم الأحزان".

المايسترو الراحل، يعد من أبرز عازفي ناي في السبعينات والثمانينات، وشارك بالعزف مع كبار رموز الأغنية، قبل أن يتجه إلى التأليف الموسيقي، وقيادة الأوركسترا.

وتولى المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، قيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي