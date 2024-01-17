١ فبراير.. نجوى كرم تلتقي جمهور "كأس آسيا" بالمسرح المكشوف في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، في حفل جماهيري كبير يوم 1 فبراير 2024، على المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا"

وقالت نجوى كرم عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا".

وتقدم نجوى كرم باقة من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من أغاني ألبومها الأخير "كاريزما" الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتقوم نجوى كرم بعد الإنتهاء من الحفل لإعلان وجهتها الغنائية القادمة هذا العام، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية في عدد من الدول العربية