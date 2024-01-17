خاص - ليال عبود : مصطلح نجمة الإغراء انتهى ونافست ألمع النجمات بحفلاتي

ميرنا وليد - بيروت - ليال عبود فنانة لبنانية عرفت كيف تحافظ على وجودها في الساحة الفنية بعد أن تمسكت بالنوعية في مواجهة الكمية ومضت نحو إنتاجات غنائية مميزة تركت بصمتها لدى الجمهور على إمتداد الوطن العربي.

بعد عودتها من ألمانيا كان لنا هذا اللقاء مع ليال الصريحة كما عادتها وهنا التفاصيل.

أجندة حفلاتك كبيرة حتى أنك نافست المع النجمات في هذا المجال؟

ليس ذنبي أن الناس أعطتني الثقة من سنوات طويلة وأجندة حفلاتي من عيد الميلاد مروراً بعيد رأس السنة وحتى الان تترجم هذه الناحية، مثلاً انا الفنانة الوحيدة في لبنان التي غنت في حفل استقبال العام الجديد من خلال أربع حفلات دفعة واحدة وفي مناطق مختلفة.

هل هناك منافسة بينك وبين مغنيات الاغنية الشعبية في لبنان والوطن العربي؟

لا ، أساساً لست مختصة بالاغنية الشعبية ومن يتابع أرشيفي يعلم جيداً أنني لجأت الى التنويع حتى على مستوى اللهجات والانماط وكانت لي تجربة مع الاغنية الكلاسيكية، لذا لا أتنافس مع أحد .

المصالحة التي تمت بينك و بين الفنانة سارة الزكريا هل ما زالت مستمرة ؟

بالطبع ، سارة صديقة مقربة والازمة أصبحت خلفنا وأغتنم الفرصة لمعايدتها بعيد ميلادها لانني لم أتمكن من حضور المناسبة بسبب وجودي في المانيا.

هناك مغنية شعبية قالت أمام أحد أصدقائك ليال عبود انتهت فنياً ؟

( تضحك ) جولاتي الفنية خارج لبنان حفلاتي في بلدي أفضل رد على هذه المبتدئة التي علمها أحدهم أن الحديث عن الفنانين اللامعين ممكن أن يعطيها بعض الضوء لكنها مع الاسف لم تحصل على شمعة .

هددوك بالقتل والايذاء هل لانك تعملين أكثر منهم في الحفلات؟

التهديد لم يأتي من فنانين بل من أشخاص كانت لهم يد في سرقة منزل أهلي في الجنوب ووكيلي القانوني المحامي مازن حلاّل والاجهزة الامنية قاموا بواجبهم في هذا الاطار .

تزعجك بعض العناوين التي تصفك بنجمة الاغراء ؟

( تغرق بالضحك ) مصطلح قديم لم يعد صالحاً في العصر الجديد بعد كل ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي ، عن اي اغراء يتحدثون ؟ انا أسير مع الموضة والاناقة بالشكل الذي يتناغم مع شخصيتي ولا أعتقد أنني خدشت يوماً الحياء في اي اطلالة من اطلالاتي .

الثنائيات مع الفنان علي الديك مستمرة، لماذا هذا التركيز على إسم واحد رغم أنك تلقيت عروض للغناء مع فنانين أخرين ؟

ربما لان هناك تناغم بيني و بين علي وصداقة متينة وأعمالنا لاقت الرواج الكبير على مستوى الوطن العربي و حالياً ديو أغنية "عل الحب stop" حقق النجاح المطلوب من اليوم الاول لصدورها وهي من كلمات أحمد قصيبه والحان علي الديك وتسجيل وتوزيع روجيه ابي عقل والفيديو كليب من اخراج عادل سرحان .

سمعت أن ثمة تجربة غنائية حصلت بينك و بين الفنان معين شريف لم تكتمل ، لماذا ؟

بالفعل كان هناك عمل ثنائي و لكن حصلت ظروف ادت الى عدم إكتمال هذا اللقاء الذي دخلنا الى تسجيله في الاستديو .

ماهي هذه الظروف ؟

لا أريد التطرق إليها، طويت هذه الصفحة مع تقديري لمعين .

أناقتك كانت بارزة في حفلات عيد الميلاد ورأس السنة ؟

في عيد الميلاد تعاونت مع مصممة أزياء رائعة أسمها دعد خازم وهي عملت على الزي يدوياً لاكثر من شهر ، أما في عيد رأس السنة فالفستان كان من تصميم الصديقة رشا عيسى التي تفرغت لفترة ثلاثة أشهر لانجاز هذه القطعة الفنية وهي نتيجة حياكة يدوية أيضاً .

هل فعلاً ستقدمين برنامجاً تلفزيونياً ؟

هناك عرض مطروح أمامي في هذا المجال ولا أخفي أنني أحببت الفكرة التي من الممكن أن تتحول الى برنامج أتوقع له الانتشار الواسع .

هل تندمين على شيء حصل معك في العام الماضي؟

لا أندم بل أتعلم من التجارب ، ربما كثرة الاحداث تجعل المرء في حالة متقدمة جداً من النضوج الفكري لان الحياة ليست مدرسة وحسب بل جامعة والامتحانات في سبلها صعبة جداً .

ماذا تقولين للذين استفادوا من كرمك وغدروا بك؟

أجمل ما في الحياة أن تجعل الانسان غريباً كما كان قبل ان تتعرف عليه، لست مادة للاستغلال ولا جمعية خيرية والخير الحقيقي أعلم أين أمارسه بكل شفافية وضمير.