زينة مكي برفقة ياسمينة زيتون.. وصور تبرز جمالهما

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية زينة مكي على المتابعين برفقة ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون من مهرجان الجونة في القاهرة.

وخطفت الثنائي الأنظار بجمالهما وخفة دمهما سوياً.

وكانت زينة قد نشرت مقطع فيديو لها برفقة والدها الصحافي أحمد، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.

وشاركت زينة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يوثق أبرز ذكرياتها مع والدها منذ الطفولة.

وأرفقت زينة مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "كل عام وأنت حبيبي وسندي وصديقي ومصدر إلهامي، كل عام وأنا شبهك وحتة منك، بحبك بابا".

كما واختارت زينة أغنية "بنت ابويا" للفنانة هناء يسري.



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