الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار.. أنغام عصاه الموسيقية الساحرة داخل مصر وخارجها

ياسر رشاد - القاهرة - فقدت الموسيقى العربية برحيل المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ركنًا هامًا ومؤثرًا منها، حيث أثرى مكتبة الموسيقى العربية بعدد من المعزوفات ذات البصمة الذهبية التي لن تنسى، وكان قائدًا بارعًا لأكبر فرق الأوركسترا المحلية والعربية.

بداية حياة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار الموسيقية

جاء الموسيقار عبد الحمدي عبد الغفار من الجيل الذهبي للموسيقى، حيث بدأ حياته الفنية بعد تخرجه من معهد الاتحاد الموسيقي 1956، بالتحاقه بفرقة الموسيقى العربية منذ نشأتها بقيادة المايسترو الكبير عبد الحليم نويرة، وشارك في الفرقة الماسية الشهيرة كعازف لآلة الناي والتي تولى قيادتها بعد رحيل الموسيقار أحمد فؤاد حسن.

لمعت موسيقاه في أضواء المدينة وليالي التليفزيون

كوّن أوركسترا “ليالي” والتي كان لها دور موسيقي مهم ولامع في قيادة حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون، التي كانت لها دور كبير في ترسيخ صورته اللموسيقية لدى رواد الحفل، وقام بقيادة أوركسترا الفرقة القومية للفنون الشعبية.

الموسيقى التصويرية لـ عبد الحميد عبد الغفار سينمائيًا ودراميًا ومسرحيًا

وانضم لمجال الموسيقى التصويرية من خلال عدد من الأعمال السينمائية أهمها" دائرة المت، الاونطجية، اقتل مراتي ولك تحياتي، الدلالة"، ومسلسل سعد اليتيم، بجانب الموسيقى الخاصة بمسرحية “الواد سيد الشغال”

وعلى المستوى العربي شارك المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار في القيادة الموسيقية لمهرجان الأغنية الخليجية ومهرجان الأغنية العربية على مدار 3 سنوات، وشارك كبار نجوم الغناء المصري والعربي منهم “راغب علامة وكاظم الساهر ونانسي عجرم”، وكلفته دار الاوبرا بقيادة فرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي منذ 2011 وحتى الآن.

رحيل الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

رحل عبد الحميد عبد الغفار في الساعات الأاولى من صباح اليوم، وتُشيع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

رحيل عبد الحميد عبد الغفار ..وداع مؤثر لنجوم الفن

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة ، على رأسهم د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قائلًا:"إن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، وأضاف أنه ساهم فى إثراء الحياة الموسيقية، كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الفنانة نادية مصطفى، قائلة :" البقاء والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أُنعى نفسي ونقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة رحيل الغالي المحترم الاستاذ المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل الزملاء والاخوة الموسيقيين".

ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قائلأ:" إنا لله وإنا إليه راجعون تنعى الأسرة الموسيقية رجلان من قامات الموسيقية العربية المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والموسيقار جلال فودة"

والفنانة ريهام عبد الحكيم، قائلة:" البقاء والدوام لله.. المايسترو عبد الحمدي عبد الغفار في ذمة الله ..إنسان خلوق ومحترم وآخر لقاء يسسنا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكعادته بشوش الابتسامة لاتفارق وجهه ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته