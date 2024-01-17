بالفيديو: فنانة مصرية شهيرة تردّ بغضب على أخبار شماتتها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أثار طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، الكثير من الجدل في مصر والعالم العربي.

وكانت المفاجأة، انتشار شائعات عن رد فعل الفنانة ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.

وزعمت الشائعات أن ريهام حجاج نشرت عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، عبارة “أسعد يوم في حياتي”، قبل أن تتراجع وتحذف المنشور.

وردت ريهام حجاج على هذه الشائعات، في مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أنها لم تنشر أي شيء من هذا القبيل.

ووصفت ريهام حجاج ما قيل عنها بأنه “سخافات” و “قلة احترام” و “قلة دين”، مؤكدة أنها لم تستخدم هاتفها لمدة 7 ساعات متصلة، وفوجئت بالبعض يلفق لها قصة مزيفة.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لن تصمت تجاه أية شائعات تتحدث عنها، ووصفت الصفحات التي قامت بهذا الفعل بأنها “رخيصة تبحث عن الفتنة والوقيعة بين الناس”.

كانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت طلاقها من أحمد العوضي، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”.

وحتى الآن، لا تزال رسالة وصورة احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته منشورة على حساباته.

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