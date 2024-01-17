بصورة رومنسية مليئة بالحب..رحمة رياض تعايد زوجها ألكسندر علوم بيوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة العراقية رحمة رياض زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده بصورة رومنسية شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يحضنها ويضع يده على بطنها، وعلقت رحمة على الصورة بالقول:" يوم ميلاد سعيد لشريكي في الجريمة، لصديقي المفضل، لنصفي الثاني، أنت تجعل كل لحظة تستحق الاعتزاز بها، نخب للمزيد من السنوات القادمة سوياً".



وكانت نشرت رحمة صورة رومانسية ظهرت فيها مع زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم، وهي تضع يديها على بطنها المنفوخ، كدلالة على حملها الأول، وإنتظارهما مولودهما الأول في العام الجديد، وعلقت على المنشور بالقول: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا! تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".

