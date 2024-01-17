عاصي الحلاني يُعزي قصي خولي بوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان عاصي الحلاني رسالة تعزية للممثل قصي خولي بوفاة والده، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "البقاء لله . . قصي حبيب قلبي الله يرحم الوالد ابو قصي يا رب تكون نفسه بالسماء واحر التعازي للعائلة الكرمة وان شاء الله بتكون اخر أحزانكم".

وكان قد نعى قصي والده الإعلامي السوري عميد خولي بكلمات من الأسى والوداع قائلاً: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي . من أمن بي وإن مات فسيحيا".

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