حقيقة زواج حسين فهمي من الموديل مريم علاء

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم حسين فهمي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره مع مريم علاء الموديل التي أثارت جدلًا معتقد الجمهور أنهما تزوجا.





مريم علاء تنفي زواجها من الفنان حسين فهمي

ونفت مريم علاء زواجها من الفنان حسين فهمي، لافتة إلى أن تلك الصور التقتطها مع الفنان حسين فهمي، أثناء تصويرهما إعلانا لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.

ونستعرض عدد زيجات حسين فهمي السابقة

تزوج الفنان حسين فهمي 6 مرات، تنوعت زيجاته بين فنانات من الوسط الفني مثل ميرفت أمين، ولقاء سويدان، و بين سيدات من خارج الوسط الفني.

حسين فهمي و نادية محرم

كانت الزيجة الأولى من نادية محرم وأنجب منها أبنائه محمود ونائلة، وهي إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات.

حسين فهمي وميرفت أمين

والثانية كان من الفنانة ميرفت أمين، والذي استمر 14 عاما، حيث بدأت قصة حبهما أثناء تصوير فيلمهما « مكالمة بعد منتصف الليل »، وأنجب منها ابنتهما منة.

حسين فهمي وميرفت أمين

حسين فهمي وابنة سفير سابق

والزيجة الثالثة كانت من ابنة سفير سابق، ولكن لم يستمر الزواج بينهما لعدم التفاهم مما أدى الى الانفصال، وفي عام 2007 خلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي الذي ترأسه لمدة 4 أعوام، أعلن الفنان حسين فهمي عن زواجه الرابع بسيدة من خارج الوسط الفني، تدعى هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر شهيرة ولم ينجب الفنان حسين فهمي منها أي أبناء.

حسين فهمي ولقاء سويدان

وخلال مسرحية «أهلا يا بكوات» تعرف على النجمة لقاء سويدان ثم التقيا مرة أخرى في مسرحية «زكي في الوزارة»، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميا من لقاء، واستمر الزواج 5 سنوات ثم حدث الطلاق.

حسين فهمي ولقاء سويدان

حسين فهمي ورنا العصيمي

والزيجة الاخيرة للفنان حسين فهمي، فكانت من سيدة تدعى رنا العصيمي، وعقد قرانه عليها في فيلتها بمدينة 6 أكتوبر عام 2013 بعد حصوله على موافقة والدتها التي تعيش في بيروت، واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم حدث الانفصال عام2017.