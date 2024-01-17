اول تعليق لـ ريهام حجاج بعد اتهامها بالشماتة بطلاق ياسمين عبد العزيز

عقب اتهامها بالشماتة من الممثلة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي، خرجت الممثلة ريهام حجاج الزوجة الحالية لطليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة، عن صمتها موجهة رسالة لمروجي هذه “الإفتراءات”. معتبرة ان ما يقومون به قلة احترام.

واوضحت “حجاج” عبر الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام”: ان هناك حسابًا مزيفًا بإسمها نشر “ستوري” عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اعلان خبر طلاق ياسمين عبد العزيز، وكتب فيه “هذا اليوم هو اسعد ايام حياتي”.

وتم تداول الستوري المزيف – بحسب ريهام – الذي اظهر حسابًا يحمل اسمها، مع تعديل العلامة الموثقة بالفوتوشوب، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما عرضها للإنتقادات من الجمهور والمتابعين.

وفي اطار ردها على الستوري المزيف، لفتت ريهام انها قررت ان ترد على السخافات والإشاعات التي تطالها منذ ست سنوات ولن تسمح لأحد بعد اليوم بأن ينسب اليها كلامًا لم تتفوه به.

من جهته ردّ محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على ما نشرته زوجته الحالية ريهام حجاج وكتب مؤيداً لها: “ولا يهمك يا حبيبتي أشكال ضالة”.

هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها الخلافات بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز وعادة ما يربط النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المنشورات أو التصريحات المتبادلة بين الطرفين بوجود خلافات بينهما.

فقد سبق ان ردّت ريهام قبل عامين تقريبًا عن انتقادات طالتها بعد ان انتشرت اشاعات بطلاق ياسمين والعوضي سابقاً، وخرجت حجاج لتوضح أن لا علاقة لها بما يتم تداوله.