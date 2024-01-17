بلحظات مليئة بالمشاعر.. باريس هيلتون تحتفل بيوم ميلاد ابنها الأول

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة العالمية باريس هيلتون بيوم ميلاد ابنها الصغير الأول.

ونشرت باريس صور قدمت فيها لمحة جميلة ومليئة بالمشاعر حول السنة الأولى من حياة ابنها.

وشاركت باريس مع متابعيها صور من اللحظات الخاصة بينها وبين ابنها خلال رحلتهما معاً في عامه الأول.

وأرفقت باريس الصور الجميلة لابنها بتعليق، قالت فيه: "منذ عام واحد، دخل ملاك صغير جميل حياتنا، وجلب معه الكثير من الحب والسعادة، يا صغيري الغالي، أنت أكثر من حلم يتحقق، أنت تجعل حياتي كاملة، كل يوم معك هو هدية لا تُقدر بثمن، وأنا ممتنة بلا نهاية لأكون أمك".

وتابعت: "احتفالاً بذكرى ميلادك الأول، أتمنى لك حياة مليئة بالضحك والحب والمغامرات الرائعة مع عائلتنا، يوم ميلاد أول سعيد".



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