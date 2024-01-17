فاتن حمامة.. «سيدة الشاشة» ولا عزاء لنجمات السينما

ياسر رشاد - القاهرة - كرمها الرئيس السادات فى أول عيد للفن مع يوسف وهبى 1976

«أريد حلاً» يعدل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة المصرية

تمر غداً الذكرى التاسعة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وهى بحق كانت وما زالت حالة فنية فريدة ومختلفة فى تاريخ السينما المصرية عبر تاريخها.

أستاذة فى التلقائية والبساطة تشعر بأنها لا تمثل. كان لها حضور طاغ وكاريزما على الشاشة الفضية لمن لا يعلم تقول إن فاتن حمامة هى الفنانة الوحيدة التى تنبأ لها الجميع بمستقبل فنى غير مسبوق منذ ظهورها الأول على شاشة السينما 1940 فى فيلم يوم سعيد مع الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب وكان عمرها وقتها لا يتجاوز 6 سنوات فاجأت الجميع بأداء مبهر غير مسبوق فى التلقائية والبساطة.

لسنا بصدد عرض التاريخ الفنى والسينمائى لفاتن حمامة. الذى تجاور الـ75 عاماً وهو رقم قياسى بالنسبة لأى نجمة سينمائية على مدار التاريخ كانت ولا تزال الفنانة الأكثر تأثيراً على المجتمع لأنها غيرت فى معظم أفلامها أو جميعها تقريباً عن واقع الفتاة والسيدة المصرية فى مراحل وظروف اجتماعية.

ومن الصعب للغاية حصر إبداعات سيدة الشاشة العربية لأنها كثيرة للغاية سنحاول فقط القاء الضوء على بعض أفلامها التى حملت أبعاداً اجتماعية وسياسية أحياناً واستطاعت من خلالها أن تجسد ببراعة حال الفتاة والمرأة المصرية فى ظروف مختلفة.

فيلم «ابن النيل» 1950 مع شكرى سرحان ويحيى شاهين جسدت من خلاله دور الزوجة الشابة التى تعيش فى قلب الريف المصرى يهجرها زوجها إلى المدينة ويعود ليجدا الزوجة المخلصة فى انتظاره، رغم أن حجم دورها لم يكن كبيراً فى هذا الفيلم لكنها نجحت ببراعة فى تجسيد دور الفلاحة المستكينة التى تعيش تحت أى ظروف.

فيلم أيامنا الحلوة 1955 مع عمر الشريف وعبدالحليم حافظ وأحمد رمزى. التى جسدت من خلاله دور هدى الفتاة المسكينة التى تعيش حياة قاسية تقودها الظروف للسكن فى بيت يجاورها فيها ثلاثة شباب يقعون جميعاً فى حبها وتختار أحدهم للارتباط به. وعندما تبتسم لها الحياة تصاب بمرض خبيث يجعلها تعيش حياة كئيبة وتفضل الموت حتى لا تساهم فى المشقة لحببيها أحمد.

كانت نموذجاً للفتاة المضحية

فيلم موعد غرام 1956 مع عبدالحليم حافظ جسدت من خلاله شخصية الصحفية نوال التى تقع فى حب سمير وهو شاب مستهتر يهوى الغناء تجعله شخص آخر يسير فى طريق الشهرة والنجاح. ولكنها فجأة تصاب بالشلل وتقرر الابتعاد عنه حرصًا على مستقبله. لكنه يعلم الحقيقة فى النهاية ويسافر معها للخارج لعلاجها من مرض الشلل.

طريق الأمل 1957 مع شكرى سرحان ورشدى أباظة.

جسدت دور فتاة غانية لكنها تقرر الابتعاد عن تلك الحياة المنحرفة وتقع فى حب شاب مستقيم تحبه من قلبها يواجه هذا الحب العديد من العواصف حتى يكتب الله النهاية السعيدة لفتاة اختارت الحياة الكريمة النظيفة البعيدة عن الانحراف.

فيلم لا أنام إنتاج 1957 مع يحيى شاهين وعمر الشريف ومريم فخر الدين وهند رستم ورشدى أباظة.

جسدت للمرة الأولى والأخيرة دور الفتاة الشريرة التى تنجح فى التفريق بين أبيها وزوجته لكنها تدفع الثمن فى النهاية ويقرر والدها أن يسامحها.

لم يحقق هذا الفيلم النجاح المطلوب لأن الناس لم تتعود على فاتن حمامة الشريرة.

فيلم سيدة القصر 1958 مع عمر الشريف وفردوس محمد واستيفان روستى جسدت من خلاله شخصية فتاة بسيطة ورقيقة الحال. يقع فى حبها شاب ثرى لا يجد سوى الزواج للارتباط بها وبالفعل تتزوجه وتواجه مؤامرة من أصدقاؤه لدرجة أن زوجها اتهمها بالخيانة. لكنه يعلم الحقيقة فى النهاية لتنجح سيدة القصر فى تقويم الزوج والقضاء على أصدقائه المنحرفين.

فيلم دعاء الكروان 1959. أحد أروع الأفلام فى تاريخ فاتن حمامة مع أحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق قصة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين جسدت فيه شخصية أمنه الفتاة التى تعيش فى الصعيد تضطر بعد مقتل والدها لترك البلدة مع والدتها وشقيقتها الوحيدة لتعملان كخادمات عملت آمنة فى منزل المأمور وشقيقتها فى منزل المهندس.

تقع شقيقتها فى الخطيئة مع المهندس، ويتم قتلها على يد خالها.

تقرر أمنة الانتقام من المهندس الذى تسبب فى مصرع شقيقتها لكنها تقع فى حبه وينتهى الفيلم بمقتل المهندس على يد خال آمنه الشرير الذى جسد دوره عبدالعليم خطاب.

يرى فاتن حمامة لأقصى درجة فى تجسيد شخصية آمنة. ويعتبر هذا الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

وفى نفس العام قدمت فيلماً بين الأطلال مع عماد حمدى. واحد من أروع الأفلام الرومانسية فى تاريخ السينما، جسدت من خلاله دور فتاة رومانسية تقع فى حب الأديب محمود المتزوج من سيدة مريضة تشتعل علاقة الحب والحرمان بينهما. بموت محمود فى حادث وتعيش على ذكراه وتتزوج بعد رحيله ويشاء القدر بعد سنوات تزوج ابنتها لابن محمود.

فيلم لا وقت للحب إنتاج 1961 مع رشدى أباظة وصلاح شاهين جسدت لأول مرة دور فتاة مجاهدة ضد الاحتلال مع شاب بطل ومجاهد تساعده فى اخفاء السلاح وعمل كل شئ من أجل مقاومة الاحتلال بكل السبل.

فيم نهر الحب 1962. مع عمر الشريف وزكى رستم وعمر الحريرى وزهرة العلا واحد من أروع الأفلام فى تاريخ السينما.

جسدت من خلاله دور نوال التى تقرر الزواج من رجل سياسى يكبرها بأربعين عاماً من أجل مصلحة أخيها. وتعيش معه حياة جافة وابنها الوحيد هانى. ولكنها تقع فى حب شاب وسيم يعمل ضابطاً وهى فى صراع بين ابنها الوحيد وحبيها خالد. ويقرر الزواج حرمانها من نجلها الوحيد وتلقى مصرعها فى النهاية، فى نهاية الفيلم قالت فاتن حمامة من أراد الحياة فليفتح في قلبه مجرى النهر من الحب.

فيلم الحرام 1965 مع عبدالله غيث وزكى رستم. قصة يوسف إدريس جسدت من خلاله شخصية الزوجة المقهورة التى تعانى بسبب عجز زوجه ومرضه وتتعرض للاغتصاب لتواجه أصعب الظروف نجحت فاتن حمامة فى هذا الفيلم فى تجسيد أقصى درجات المعاناة للفلاحة المصرية المقهورة.

فى النصف الثانى من الستينيات اضطرت فاتن حمامة لترك الوطن والسفر للخارج بسبب ظروف سياسية لا داعى لذكرها. وابتعدت عن السينما ربما لأول مرة منذ احترافها التمثيل.

وفى مطلع السبعينيات عادت إلى مصر أكثر نضجاً وتوهجاً واتجهت لأدوار مختلفة تماماً، حيث كانت البداية 1971 بفيلم الخيط الرفيع أمام النجم الشاب وقتها محمود يس حيث جسدت دور سيدة تعيش مع مهندس شاب تقف بجانبه حتى يتفوق فى عمله لكنه يتركها فى النهاية، كان دوراً مختلفاً تماماً لسيدة الشاشة فى تلك الفترة.

وفى عام 1972 قدمت فيلم إمبراطورية ميم. مع أحمد مظهر جسدت لأول مرة دور أم لستة أطفال تتولى رعايتهم بعد وفاة زوجها. وكانت تشغل منصب مرموق. لكنها نجحت فى تربية أولادها وتقرر عدم الزواج رغم حبها لرجل أعمال لكنها تضحى بكل شيء فى سبيل أولادها.

فى عام 1975 قدمت واحداً من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية. أريد حلاً مع رشدى أباظة وأمينة رزق، قصة حسن شاه إنتاج صلاح ذوالفقار.

جسدت شخصية معاناة سيدة فى طلب الطلاق عن زوجها الرجل المنحرف وتستمر القصة لمدة سنوات فى المحاكم بلا جدوى.

تسبب هذا الفيلم فى تغيير قانون الأحوال الشخصية فى مصر ليكون هذا التعديل بمثابة انفراجة فى حياة المرأة المصرية التى كانت تتعرض للظلم والقهر بسبب قوانين الأحوال الشخصية.

وفى عام 1976 تفوقت على نفسها فى فيلم أفواه وأرانب مع محمود يس جسدت شخصية نعمة التى تعمل لتربية أولاد أختها وتظهر فى حياة محمود رجل الأعمال وصاحب المزرعة التى تعمل بها يقرر أن تساعده فى كل شىء فى حياته ويقع فى حبها. وتتعرض لمشكلة حتى ينتهى الأمر بزواجها من محمود وعمل أولاد أختها فى المزرعة.

هذا الفيلم كان مسلسلاً إذاعياً قامت ببطولته فاتن حمامة ثم تحول لفيلم سينمائى.

فى عام 1977 قامت ببطولة فيلم ولا عزاء للسيدات وقل إنتاجها الفنى بشكل ملحوظ مع مطلع الثماينيات حيث قدمت فقط أفلام: ليلة القبض على فاطمة. يوم حلو ويوم مر. وأرض الأحلام فى مطلع التسعينيات، ثم قامت لأول مرة بالاتجاه للعمل فى التليفزيون بمسلسل ضمير أبلة حكمت مع أحمد مظهر وجميل راتب وسميرة عبدالعزيز ويوسف شعبان وصلاح قابيل وعدد كبير من النجوم جسدت من خلاله ببراعة شخصية أبلة حكمت مديرة المدرسة نور المعارف بالإسكندرية كنموذج مشرف للمرأة المصرية فى العصر الحديث التى تتمتع بقدرة فائقة على القيادة، ثم قدمت بعد ذلك مسلسل وجه القمر.

كانت تلك مجرد إطلالة على إبداعات سيدة الشاشة العربية وما أكثرها.

نحن أمام حالة فنية نادرة لم تتكرر فى تاريخ السينما المصرية ووجه شديد البراءة وبراعة فائقة فى تجسيد كافة الشخصيات وأجمع المشاهدون على حبها والجلوس أمام الشاشة للاستمتاع بفن التمثيل، فلم تكن أبدًا فنانة عادية بل حالة نادرة للغاية.

كرمها الرئيس الراحل أنور السادات فى أول عيد للفن 1976 مع يوسف وهبى. وكأنه اعتراف بمكانة فاتن حمامة، وكرمها الرئيس السابق عدلى منصور قبل وفاتها بعام واحد.

موقف تاريخى لسيدة الشاشة العربية عام 2014 أثناء لقاء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالفنانين أصر أن ينزل بنفسه لمصافحة سيدة الشاشة العربية اعترافاً منه بمكانتها الفنية الرفيعة التى لم تصل إليها أى فنانة فى تاريخ السينما، ومهما تعددت الآراء تبقى فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية رغم أنف البعض وموهبة فذة قلما يجود بها الزمان. لم تدخل فى منافسة مع أى فنانة وظلت فى عالمها الخاص. كفنانة مبدعة.

مواقف إنسانية مع عبدالوهاب وأم كلثوم

سيدة الشاشة العربية كانت تربطها صداقة عميقة بكل من العملاقين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب. فى عام 1967 كانت كوكب الشرق تحيى حفلاً فى باريس وعندما علمت بوجود فاتن حمامة فى المسرح. أمرت بإحضارها بشكل سريع عقب الحفل جلست مع فاتن حمامة لتطلب منها العودة لمصر وأنه لن يستطيع أى شخص فى الدولة مضايقتها. وستكون تحت حماية أم كلثوم نفسها. ألحت أم كلثوم فى هذا الطلب لكن فاتن رفضت ولم تعد لمصر إلا بعد وفاة الرئيس عبدالناصر.

عندما أعلن خبر وفاة عبدالحليم حافظ، سارعت فاتن حمامة للذهاب لمنزل محمد عبدالوهاب للوقوف بجانبه فى هذا الظرف العصيب وظلت بجانبه لعدة ساعات فى منزله حيث كان عبدالوهاب فى حالة انهيار تام بعد وفاة عبدالحليم. الصداقة استمرت بين عبدالوهاب وفاتن منذ فيلم يوم سعيد 1940 حتى رحيله 1991.

فيلم الخيط الرفيع

هذا الفيلم مر على إنتاجه أكثر من 50 عاماً وكانت مفاجأة الفيلم اختيار النجم الشاب محمود يس كبطل للفيلم أمام سيدة الشاشة.

تحدث الفنان الراحل محمود يس عن تشجيع فاتن حمامة له أثناء التصوير وكيف تخلص من الرهبة فى الوقوف أمام سيدة الشاشة. كان هذا الفيلم بداية انطلاق محمود يس نحو النجومية.

فيلم الحب الكبير

فيلم الحب الكبير.. الذى مر على إنتاجه ما يقرب من 58 عاماً.

الفيلم تم تصويره فى لبنان وشارك فى بطولة الفيلم مع سيدة الشاشة فريد الأطرش ويوسف وهبى.. ربما كان هذا الفيلم هو الفيلم الوحيد الذى رقصت فيه فاتن حمامة مع فرقة استعراضية فى لبنان فى أغنية فريد تؤمر على الراس والعين، كان مشهد شديد الروعة لفاتن حمامة، وهى ترقص الدبكة اللبنانية.

فيلم «أيامنا الحلوة»

فيلم أيامنا الحلوة مر على إنتاجه 70 عاماً شارك فى البطولة مع سيدة الشاشة النجوم الشباب عمر الشريف وعبدالحليم وأحمد رمزى.

هذا الفيلم كان بداية الشرارة فى علاقة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف وأثناء التصوير لاحظ حليم ورمزى النظرات العاطفية الخاصة بين فاتن وعمر وحتى المشاهد الرومانسية كانت طبيعية.

وكان الشك فى محله، وتزوجا بعد 3 سنوات من هذا الفيلم، لتكون أشهر زيجة فى الوسط الفنى فى تلك المرحلة.