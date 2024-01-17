بالفيديو: قعيد المجد يكشف عن شرط لن يتنازل عنه في اختيار زوجته المستقبلية

تحدث مشهور تيك توك قعيد المجد، عن شروطه للزواج، والتي اعتبرها أهم شيء ولا يمكن أن يتنازل عنها.

وقال قعيد المجد في مقطع فيديو، إنه سيشترط على زوجته المستقبلية أن تعيش معه في المدينة، مؤكداً على أنه يريد أن يعيش في المدينة ولا يتركها.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، واختلفت آراؤهم حول شرط قعيد المجد.

فبعضهم يرى أنه من حقه أن يضع الشروط التي يريدها في زوجته، ومن حقها أن توافق أو أن ترفض.

فيما يرى البعض الآخر أنه لا يجب أن يضع شرطاً كهذا، فمن الممكن أن تحب زوجته أن تسكن في مكان آخر.