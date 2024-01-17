رئيس الأوبرا ينعى المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصف خالد داغر "رئيس دار الأوبرا"، المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، ، أنه أحد قامات الموسيقى وساهم في إثراء الحياة الموسيقية فى مصر والوطن العربى، ناعيا المايسترو الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

رئيس دار الاوبرا، في بيانه له نعى باسم جميع الفنانين والعاملين المايسترو عبدالحميد عبدالغفار القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

وقال داغر: "المايسترو الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة ألاوركسترا في مصر والوطن العربي، وساهم في إثراء الحياة الموسيقية، ونجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين".

هاني العلايلي "المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية"، في تصريح خاص ل "الخليج 365", قال: "أسرة المايسترو الراحل، قررت إقامة صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء بمسجد الحصري، في 6 أكتوبر".

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة ، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي ، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية ، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون .