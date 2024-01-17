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ريهام عبدالحكيم تنعى المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعت الفنانة ريهام عبدالحكيم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار الذي رحل عن عالمنا اليوم

ونشرت "ريهام" صورة للموسيقار الراحل وعلقت: "البقاء والدوام لله.. المايسترو عبدالحميد عبدالغفار في ذمة الله"

وتابعت: "إنسان خلوق ومحترم، وآخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكان كعادته بشوش والابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة"

المايسترو الراحل، يعد من أبرز عازفي ناي في السبعينات والثمانينات، وشارك بالعزف مع كبار رموز الأغنية، قبل أن يتجه إلى التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا.

وتولى المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار قيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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