قبل انقلابه بالسيارة.. أزمات ومعارك فادي خفاجة في جولات "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض الفنان فادي خفاجة، لحادث سير، فجر اليوم الأربعاء أدى إلى انقلاب سيارته، وذلك خلال ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك .

الفنانة منة جلال، أعلنت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن الحادث، وكتبت: "يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه و وتليفونه فصل".

فادي، يرقد حاليا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، للفحص والخضوع للعلاج، للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي في المخ، أو في الجسم، حسب تأكيد صديق مقرب له، في تصريح لـ"الخليج 365".



وتأتي إصابة الفنان فادي خفاجة، خلال ظهوره في بث مباشر، عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، بعد ما يزيد من العام، من إعلانه اللجوء لعمل فيديوهات الجولات عبر التطبيق، بسبب قلة العمل، قبل تصدره تريند مواقع التواصل، أثر تبادله السب والقذف مع الفنانة مها أحمد.

و في التقرير التالي نرصد، معرك وأزمات الفنان الشاب، عبر جولات "تيك توك"

مها أحمد

في نوفمبر 2023، تبادل الفنان فادي خفاجة، الهجوم مع الفنانة مها أحمد، وذلك عبر مقاطع فيديو ضمن جولات التطبيق، إذ بدأت الفنانة بالهجوم، وقالت: "يا خدامات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه".

وطلبت "مها" من "فادي" غلق التعليقات وهاجمته بسبب الهجوم، الذي تعرضت له، من العديد من مستخدمي التطبيق .

فادي خفاجة، من جهته خرج في بث مباشر، عبر نفس التطبيق، و قال: "إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولى أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتتاجري بيه".

من غير شغل

فادي، فسر دخوله في جولات الفيديو، وقال في بث مباشر: "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل، والفنانة وفاء عامر، حاولت كتير تجبني معها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل".

وتابع: "محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا تخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض إن أقل حقوقي اشتغل بقى كفاية".

صديقي يهاجمني

و على صفحته الرسمية بتطبيق “ تيك توك ”، خرج أيضًا وقال: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري”.

شادي خفاجة

فادي خفاجة، انتقد أيضا شقيقه الفنان شادي خفاجة، بعد أن طلب منه التوقف عن البث المباشر، وقال: “أنت اخويا، نفعتني بإيه، ده أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك".



الفنان فادي خفاجة ولد عام 1982، وبدأ مشواره الفني في طفولته، وشارك في عدة مسلسلات، منها: "يوميات ونيس"، "الناس في كفر عسكر"، “ليالي الحلمية”، “المال و البنون”، “العرضحالجي”، “ملح الأرض”، “العندليب”، “الجماعة ”، “حواديت الشانزليزيه”، "الاختيار”، “قوت القلوب"، وغيرها.