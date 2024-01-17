بالصور- الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل “للموت” بنسخته التركية

كشفت قناة Kanal D التركية عن بوستر مسلسل “ما قبلك” (للموت بنسخته العربية) استعدادًا لعرضه الشهر القادم وهو من بطولة كل من سينام اونسال ونيلبري شاهين كايا وألب نافروز .

سيلعب رجل الأعمال هاكان (ألب نافروز – دور محمد الاحمد) وزوجته مروة (سينام اونسال – دور دانييلا رحمة) وسحر (نيلبري شاهين كايا – دور ماغي بو غصن).

في هذا السياق، يستكمل أبطال النسخة التركية التصوير وقد نشر نجومه صورة سيلفي ضمًت نيلبري شاهين كايا وألب نافروز وسينام اونسال من الكواليس.

كما انتشرت صورة للمثلَين سينام اونسال وتيمور اولكيباش في كواليس العمل خاصة انهما يجتمعان مجددًا في مسلسل “ما قبلك”، بعد ثنائيتهما معًا في مسلسل “حب أبيض أسود”.

وكانت “كانال د” قد قامت بتغيير اسم المسلسل اللبناني من “للموت” الى “ما قبلك” لأن في عام ٢٠١٧ عُرض مسلسل بنفس الاسم تقريبًا بعنوان “حتى الممات” بطولة انجين أكيوريك وفهرية افجان.

السيناريو سيحمل توقيع باشاك انجيغون (من اعمالها السابقة الؤلؤة السوداء، البطل، علي رضا، زهرة الثالوث بموسمه الثالث، هذا العالم لا يسعني)

وكان مسلسل “للموت” قد حقق نجاحًا ساحقًا خلال عرضه على ثلاثة مواسم وهو من انتاج ايغل فيلمز وكتابة ندين جابر واخراج فيليب أسمر وبطولة عدد كبير من الممثلين أبرزهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، وسام صبّاغ، رندة كعدي، كارول عبود، ريان الحركة وغيرهم.