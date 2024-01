أريانا ديبوز وبيلا رامزي يعانقان بعضهما في حفل Emmys بعض غضب ديبوز منها بسبب نكتة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة البريطانية بيلا رامزي الجدل بالسخرية من الممثلة الأميركية أريانا ديبوز في حفل جوائز إختيار النقاد، حيث وصفتها بأنها ممثلة تظن نفسها مطربة.



كانت بيلا تقدم جائزة "أفضل أغنية أصلية" بصحبة أنثوني راموس وأعلنت عن المرشحين قائلة أن بعضهم ممثلون يظنون أنفسهم مطربون مثل ريان غوسلينغ وجاك بلاك وأريانا ديبوز.

وكان رد فعل أريانا متعجب لأنها فائزة بجائزة توني عن مشاركتها في برودواي كممثلة مسرحية، ولذلك انتقد الجمهور بيلا ومن كتب لها تلك المزحة.

ومن بعدها، كتبت أريانا عبر: "بالمناسبة، لم أجد هذا الأمر مضحكا".

وقامت أيضًا الممثلة جيمي لي كورتيس بالدفاع عن أريانا كاتبة "أصمتي" مستعينة بلفظ خارج.

كانت أريانا ديبوز مرشحة عن أغنية The Wish من فيلم Wish لديزني، أمام I’m Just Ken لريان جوسلينج من فيلم Barbie وWhat Was I Made For? لبيلي أيليش وDance The Night لدوا ليبا وPeaches لجاك بلاك من فيلم Super Mario Bros وRoad To Freedom من فيلم Rustin لليني كرافيتز.

بعد بضعة أيام من احتفالات توزيع الجوائز، شوهد الثنائي أريانا ديبوز وبيلا رامزي، وهما يتعانقان في حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين الليلة الماضية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع في 14 كانون الثاني، قدمت بيلا رمزي جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد إلى جانب أنتوني راموس.

كجزء من مقدمتهم في قراءة المرشحين للجوائز، قرأ بيلا وأنتوني من الملقن وتحدثوا عن "الممثلين الذين يعتقدون أيضًا أنهم مغنيون"، وذهبوا إلى قائمة أريانا جنبًا إلى جنب مع رايان جوسلينج وجاك بلاك.

تم ترشيح أريانا لأغنية "This Wish" من فيلم ديزني Wish، ولكن انتهى الأمر بفوز أغنية "I'm Just Ken" من Barbie بالجائزة.

زوج من النساء يبتسمون

سبق لأريانا أن فازت بجوائز الأوسكار والبافتا وغولدن غلوب عن دورها في فيلم West Side Story وتم ترشيحها لجائزة توني.

خلال الحفل، بدا أن أريانا لم تكن من محبي النكتة، ثم انتقلت لاحقًا إلى نشرها عبر خاصية الحالة قائلة: "لا، لم أجد الأمر مضحكًا. هههه".

ومع ذلك، يبدو أنه لا توجد خلافات بين أريانا وبيلا، حيث شوهد الثنائي وهما يتعانقان في حفل توزيع جوائز إيمي الليلة الماضية.