ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري رامي صبري بتحطيم أرقام قياسية بأغنيات ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، فقد حققت أغنيته "بين الحيطان"، بعد أقل من أسبوعين على طرحها، أكثر 2 مليون و نصف المليون مشاهدة على يوتيوب.
وكانت تصدرت أغنية رامي جمال "بحكي عليكي" من ألبومه الجديد الترند، بعد أن نالت إعجاب عدد كبير من المستمعين من كافة أنحاء البلدان العربية.
وقد احتفل ملحن الاغنية الفنان محمد مدين مع متابعيه بهذا النجاح، مشاركاً الأغنية عبر صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق:"بحكي عليكي للفنان رامي صبري تريند يوتيوب من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي موسى توزيع أمين نبيل".
كانت هذه تفاصيل خبر "بين الحيطان" لرامي صبري تكسر هذا الرقم القياسي بعد أقل من اسبوعين على طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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