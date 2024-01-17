هذا رأي رضوى الشربيني في انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

علّقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على خبر الانفصال الرسمي الذي وقع بين الممثلَين ياسمين عبدالعزيز واأحمد العوضي، من خلال تدوينة لها عبر موقع انستغرام.

وكتبت رضوى معربة عن حزنها الشديد لوقوع الطلاق بين ياسمين والعوضي وقالت: “طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي من أكتر الأخبار المحزنة بالنسبة لي …يكفي شماتة و”تلقيح” ارجوكم.. والله يقدم الذي فيه الخير”.

نذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز اعلنت انفصالها بشكل رسمي عن الفنان أحمد العوضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” دون ان تحدد أسباب الطلاق.