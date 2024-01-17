مايا دياب تدافع عن ياسمين عبد العزيز من دون أن تسميها وتنتقد هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها بعد ان وصلت كمية الأقاويل والدخول في تفاصيل خاصة جداً وبعض الأحيان قد تصل إلى الافتراءات في ما خص موضوع طلاق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز من دون أن تسميها.



وعبرت مايا عن غضبها من التركيز على أمور شخصية تتعلق بأي فنان أو فنانة وحتى تصل إلى درجة الدخول إلى "غرف نومهم" بينما يجب أن يتم التركيز على أعمال الفنان أو الفنانة وليس مواضيع الثرثرة والتجريح خصوصاً حين يكون أحد منهم يمر بفترة عصيبة في حياته الشخصية.

وكتبت مايا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بتطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن اشهار الخبر لأسباب بتعنيها الها وحدها..فبيقوم الوطن العربي وكل وسائله ومقدّميه بتناول الموضوع وتحليله وتشريحه ودخولهم بتفاصيل التفاصيل اللي بأكثريتها لا تمت للواقع بصلة واذا متّت فهذا موضوع جداً خاص".

أضافت :"بتعرفوا كم مرّة عم تجرحوها وتقهروها؟؟بتعرفوا هي بأي وضع نفسي؟؟ بتعرفوا تناولكم لهالمواضيع قدّي بيأذي؟؟ للأسف ينحدر بعض الاعلاميين والصفحات السخيفة للدخول الى منازل وغرف نوم الفنانين تحت عنوان "الفنان ملك الناس" لأ..الفنان انسان، اذهبوا وراجعوا معنى كلمة انسان، عيب والله عيب".

وتابعت مايا :"الفنان يقدّر بأعماله ولكن في زمننا هذا لا يقدّر الا بمدى تورّطه بما هو خارج عن المألوف أو بطلاقه أو بسخافة موقف تعرّض له أما الباقي (النجاح)فهو تحصيل حاصل فلتتكلّم عنه بعض الأقلام المحترمة والتي اصبحت عدد قرّائها اقل بكثير من سخافة ما يحصل في ايامنا هذه..زمن رديء يليق يالكثيرين وليس الكل".