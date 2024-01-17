بالصور- لجين عمران تتألق بأناقتها داخل الطائرة الخاصة وسعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجؤكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران بإطلالتها الأخيرة على الجمهور، حيث أطلت من داخل الطائرة الخاصة من خلال صور عبر حسابها الخاص بفستان باللون الذهبي متوسط الطول عبر ذات أكمام طويلة وين بالفرو على أطرافه،وكان معها حقيبة يد من دار أزياء Hermès يقدر ثمنها بـ 28 ألف و 500 دولار.



و في وقت سابق، حظيت لجين عمران باستقبال حاشد في زيارتها الأولى إلى ليبيا.

وتصدرت لجين الترند على شبكات التواصل الإجتماعي بسبب مقطع الفيديو الذي وثق هذا الإستقبال الكبير لها في ليبيا.

وشاركت لجين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور والفيديوهات، التي وثقت سفرها، بدءاً من ركوبها الطائرة الخاصة، مروراً بوصولها إلى المطار، ثم افتتاحها "المعرض الذهبي".

وأرفقت لجين الصور والفيديوهات بتعليق قالت فيه: "زيارتي الأولى التي أتشرّف فيها إلى أهل الكرم والذوق في ليبيا، شكراً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وفعلا أنا بين أهلي وناسي". وأضافت: "أنا في طريقي لافتتاح المعرض الذهبي العربي في ليبيا، معرض يدعم ويبرز قوة المرأة الليبية بشكل خاص، والعربية بشكل عام".

