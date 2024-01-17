فن ومشاهير

بلد بيست 2024| تجربة موسيقية استثنائية من حول العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - ساعات وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان بلد بيست في مدينة جدة، الذي يجمع 70 فنانًا مشاركًا من حول العالم، في أحداث غنائية وموسيقية استثائية على أرض المملكة.

وفي هذا الصدد سنستعرض أهم العلامات الغنائية والموسيقية الذي يجمعها مهرجان بلد بيست التي تقام فعالياته بين فرق الموسيقى البديلة وموسيقى الروك والجاز والهيب هوب،  على مدار يومي الخميس والجمعة 18 و 19 يناير الجاري.

بلد بيست.. أجواء موسيقية بين العربي الشرقي و الراب الهيب هوب والجاز 

يأتي فريق كايروكي المصرية على رأس المهرجان بأغنياته التي تأتي من قلب الشارع والاحداث الاجتماعية، الذي يشارك أيضًا في حفل آخر في تابعًا لموسم الدرعية مع فعاليات سباقات الفورمولا .

 

ومع مغني الراب السوداني السعودي دافن شي المتميز بأغانيه الشهيرة "كنق الحلبة، المكتوب، عمل فني، ركشة"، مع كالي بيلي في ليلة بين الهيب هوب والجاز، ونخبة من الدي جي دي جي سنيك، وماجور ليزر، وساوند سيستم، وراسيل، وتي دولا ساين، وو تانج كلان، وكلابستون، وجنجل"، بجانب النجم “تاي دولا ساين” وفرقة الهيب هوب الشهيرة “ووتانج كلان” وثلاثي الموسيقى الإلكترونية “ميجور ليزر” ومغني الراب “روس” و”دي جي سنيك

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البرنامج الغنائي والموسيقي لمهرجان بلد بيست

 

 

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أجواء بين التراث والحداثة في مهرجان بلد بيست 2024

تقام الحفلات في البلدة التاريخية بجدة حيث سيعيشون رواده مزيج بين أصالة المكان وتراثه وأصالته وحداثة الموسيقى والأغاني المعروضة على مسارحها

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يذكر أنه وحرصاً من مدل بيست على سلامة واستدامة الآثار التاريخية في جدة القديمة، قامت الشركة بإجراء اختبارات للصوت وآثاره في كافة ساحات جدة القديمة، واختيار الأماكن التي تضمن عدم تأثر أي من المباني التاريخية بالحفلات وترددات الصوت.

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سيؤدون أقوى العروض عبر أربعة مسارح رائعة وسط مباني البلد التاريخية العتيقة ذات الطراز المعماري المميز، حيث يحتضن المسرح الرئيسي حفلات ألمع النجوم إضافة إلى مسرح موسيقى الهيب هوب، ومسرحين لحفلات موسيقى الأندرجراوند.

 

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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