رغم انتهاء عرضهم التليفزيوني منذ أسابيع.. "زينهم" و"العودة" في الأكثر مشاهدة على watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حافظ مسلسلي "زينهم" و"العودة" على تواجدهما ضمن العشرة أعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it رغم انتهاء العرض التليفزيوني لكل منهما منذ عدة أسابيع.

ويحتل مسلسل "زينهم" المركز الثالث على المنصة، وقد تم عرضه عبر مجموعة قنوات on tv، وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبدالمقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية"أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله.

المسلسل أنتجته شركة أروما ستوديوز - تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأخرجه يحيى إسماعيل بطولة: أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، ويارا جبران ومحمد أبو داوود وهناء الشوربجي وسلوى محمد علي، هشام رشاد

كما احتل مسلسل "العودة" المركز السابع ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر المنصة نفسها، وكان العمل قد تم عرضه عبر قنوات dmc أيضا.

وهو بطولة: شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، حمزة العيلي، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقي، هاجر الشرنوبي، أحمد عبدالحميد، فتوح أحمد، محمد رضوان، صفاء الطوخي، أشرف زكي، تأليف: أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، ومن اخراج أحمد حسن

ومن قبلها ولفترة طويلة تربع مسلسل "صوت وصورة" على قمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة محتلا المركز الأول لفترة طويلة محققا الأمر نفسه

المسلسل من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

والعمل بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، عماد صفوت