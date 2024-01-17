تيمحوثي شالاميت" شاب حوثي يثير تفاعلا بسبب تشابهه الكبير مع ممثل أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صورة شاب يمني يدعى راشد الحداد وهو على متن أحد السفن التي تم اعتراضها من قبل الحوثيين.

وذكر موقع "Newsweek" في تقريره وقوع العديد من الفتيات في حب "راشد" بسبب وسامته بعنوان "قرصان حوثي وسيم يصبح محور اهتمام الإنترنت"، وقاموا بمقارنته بالممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت وقاموا بتغيير اسمه إلى "تيمحوثي شالاميت" نظرًا لقرب الشبه بينهما.

ولاقي الشبه بينهما تعليق وسخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها: "لماذا يقاتل تيموثي مع الحوثيين؟، وآخر طالبه بأن يتجه للعمل كعارض أزياء، تيمو- حوثي شالاميت".

وتصدر الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت تريند العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مؤخرًا بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب ورافقته حبيبته كايلي جينر.

وعرض لـ "تيموثي" مؤخرًا فيلم الكوميديا والمغامرات "Wonka" ويواصل تحقيق إيرادات ضخمة بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي، حيث بلغت إجمالي إيراداته عالميًا حتى الآن 507 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 125 مليون.

يذكر أن تيموثي شالاميت ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما "Dune 2" والمقرر عرضه في شهر مارس المقبل.