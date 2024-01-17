"نكون أو لا نكون".. الحلفاوي يضع التشكيل الأمثل لمباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني والمنتخب الغاني والمقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "مباراة نكون أو لا نكون.. لا مجال للمجاملات، حجازي والنني مش جاهزين، زيزو مظلوم في غير مركزه، التشكيل الأمثل فتوح، منعم، ياسر، عمر، حمدي فتحي، مروان، عاشور، تريزيجيه، مصطفى، صلاح، في الشوط الثاني كهربا مكان مصطفى، مرموس مكان تريزيجيه إن كان مرهقًا أو غير موفق، المنتخب سيستعيد ثقة المصريين بهذه المباراة إن شاء الله".

وتحدث "الحلفاوي" عن أهمية المباراة المنتظرة بين مصر وغانا، نظرًا لتعادل المنتخب المصري بشق الأنفس في مباراته الافتتاحية في بطولة كأس الأمم ضد منتخب موزمبيق وصعوبة صعود المنتخب المصري في حالة عدم فوزه على المنتخب الغاني، إلى جانب خسارة المنتخب الغاني من منتخب الرأس الأخضر في مباراته الافتتاحية وأنه لا بديل للفوز للاستمرار في البطولة مما يصعب الموقف أكثر على المنتخب المصري.

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.