حورية فرغلي بعد انفصال ياسمين والعوضي: "مات جوايا شعور الاستغراب والصدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجهت الفنانة حورية فرغلي، رسالة غريبة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ورافقتها بصورة أرشيفية لها بالأبيض والأسود.

وعلقت "حورية": "خلاص مات جوايا شعور الاستغراب والصدمة، كل حاجة بقت متوقعة من أي حد مهما كان كل حاجة بقت مش مفهومة مين مع مين ومين على مين، قلبي وجعني من كتر التفكير".

وربط متابعي "حورية" رسالتها الغامضة بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي اللذان أعلنا طلاقهما رسميًا منذ ساعات وسط صدمة المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت "حورية" على خبر الانفصال ونشرت صورة لهما بفترة الزواج وعلقت: "أكبر صدمة فعلا، أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبد العزيز حبيبة قلبي، أكيد في غلط الناس وحشه اوي وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يا رب".

وغابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" والذي يعد أولى بطولات العوضي في السينما المصرية وسط شكوك بوجود أزمة بينهما وإبقاء الأمر بعيدًا عن الصحافة والإعلام وكشف "العوضي" عن السبب وراء تغيب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم خلال لقائه مع كاميرا "عرب وود" قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا انفصالها فنيًا عن الفنان أحمد العوضي وأنها ستقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي أكد عدم تعاونه مع "ياسمين" مرة أخرى وعن تعاقده على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.