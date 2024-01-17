نور عريضة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور ابنتها في جو عائلي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت البلوغر اللبنانية نور عريضة بعيد ميلاد زوجها ووالد إبنتها آيلا جورج بدوي في أجواء عائلية.

وشاركت نور ثلاث صور وثقت في إثنتين منهما الاحتفال بهذه المناسبة بدت فيها برفقة زوجها وابنتهما في المنزل وقد بدا قالب الحلوى المزين بعدة شموع على الطاولة أمامهم وطبعت آيلا قبلة على وجنة والدها، وبدت نور في الصورة الثالثة أمام المرآة وهي تلتقط صور سيلفي لها ولزوجها الذي كان واقفاً وراءها واضعاً كفيه على خصرها وقد ارتدت كروب توب قصيرة كشفت عن بطنها وجينز أسود.

وأرفقت نور الصورتين بمعايدة لزوجها جاء فيها :"عيد ميلاد سعيد لجورج الخاص بنا، الله يخليلنا ياك".

يذكر ان زوج نور عريضة هو جورج بدوي الذي يحمل الجنسية اللبنانية حيث ولد ونشأ بمدينة بيروت ولكنه يستقر حاليًا بمدينة باريس العاصمة الفرنسية، وهو يدير جميع شؤونها المتعلقة بالإعلانات وغيرها، وتزوجها بعد علاقة عاطفية قوية جمعت الطرفين معًا، حيث رزقا بابنتهما الوحيدة إيلا التي تحظى بشعبية كبيرة بين متابعي والدتها على منصات التواصل، ويذكر أن جورج بدوي لا يفضل الظهور كثيرًا ، فمن خلال هذه المنصات نادرًا ما تجد صورة له مع زوجته وعائلته.

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