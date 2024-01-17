كايت ميدلتون خضعت لعملية جراحية وقصر كنسينغتون يصدر بياناً بالأمر

ميرنا وليد - بيروت - أعلن قصر كنسينغتون في لندن اليوم الأربعاء أن كايت ميدلتون أميرة ويلز، التي بلغت 42 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، خضعت "لجراحة في البطن مخطط لها" في عيادة لندن في اليوم السابق.



وجاء في البيان أن "الجراحة كانت ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، قبل أن تعود إلى منزلها لمواصلة تعافيها". وأضاف: "بناء على النصيحة الطبية الحالية، من غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح".

وتابع البيان: "تقدر أميرة ويلز الاهتمام الذي سيشكله هذا البيان. وتأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة". "لذلك، لن يقدم قصر كنسينغتون في لندن تحديثات حول التقدم الذي أحرزته صاحبة السمو الملكي إلا عندما تكون هناك معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها."

وأضاف بيان القصر: "ترغب أميرة ويلز في الاعتذار لجميع المعنيين عن حقيقة اضطرارها إلى تأجيل ارتباطاتها القادمة. إنها تتطلع إلى إعادة أكبر عدد ممكن من الارتباطات، في أقرب وقت ممكن".

وقد استطاعت مجلة "بيبول" أن تعلم بأن المشكلة الصحية الخاصة بـ ميدلتون لم تكن سرطانية.(ترجمة الفن)